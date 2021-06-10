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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аппарат искусственной вентиляции легких появился в Доме ребенка № 1 г. Минска Объединиться в добром деле и спасать жизни. Аппарат искусственной вентиляции легких появился сегодня в минском Доме ребенка № 1. Подарок передали в рамках...

Объединиться в добром деле и спасать жизни. Аппарат искусственной вентиляции легких появился сегодня в минском Доме ребенка № 1. Подарок передали в рамках благотворительной акции Белорусский фонд мира совместно с крупной торговой сетью страны. Появление нового оборудования позволит облегчить и улучшить качество жизни большего количества детей. Учреждение оказывает паллиативную стационарную помощь. Также выезжают в семьи, где воспитываются тяжело больные дети. Сейчас в столице это более 270 мальчиков и девочек.Благотворительная акция "Дай пять добру" проходит уже несколько лет и охватила всю Беларусь. Всего же в рамках проекта только в нынешнем году закупили 9 аппаратов искусственной вентиляции легких.