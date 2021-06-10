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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Плещеницах свое творчество продемонстрировали танцоры и вокалисты, театралы и модели Художественное воспитание и творческое развитие круглый год. Под таким девизом уже более полувека работает Центр культуры в Плещеницах. Людей разных возрастов...

Художественное воспитание и творческое развитие круглый год. Под таким девизом уже более полувека работает Центр культуры в Плещеницах. Людей разных возрастов там привлекают занятиями по интересам. Особенно широкий диапазон секций и объединений для детей. Накануне маленькие и юные воспитанники Центра культуры представили творческий отчет. И во время летних каникул продолжают заниматься арт-развитием.о том, чем впечатляют плещеницкие артисты