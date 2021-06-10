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В Плещеницах свое творчество продемонстрировали танцоры и вокалисты, театралы и модели

10.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Художественное воспитание и творческое развитие круглый год. Под таким девизом уже более полувека работает Центр культуры в Плещеницах. Людей разных возрастов там привлекают занятиями по интересам. Особенно широкий диапазон секций и объединений  для детей.  Накануне маленькие и юные воспитанники Центра культуры представили творческий отчет. И  во время летних каникул продолжают заниматься арт-развитием. 

Наталья Бордиловская о том, чем впечатляют плещеницкие артисты (видео). 

 
 
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Художественное воспитание и творческое развитие круглый год. Под таким девизом уже более полувека работает Центр культуры в Плещеницах. Людей разных возрастов...
 
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