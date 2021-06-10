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Белорусы выступают против санкций
10.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Против вмешательства во внутренние дела страны выступают простые белорусы. Они возмущены введением санкций. По словам людей, мы имеем право на свой путь развития как суверенное государство (видео).
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Против вмешательства во внутренние дела страны выступают простые белорусы. Они возмущены введением санкций. По словам людей, мы имеем право на свой путь развития...
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