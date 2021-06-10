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Аппарат ИВЛ передали Дому ребенка в Минске
11.06.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Объединиться в добром деле и спасать жизни. Аппарат искусственной вентиляции легких появился сегодня в столичном Доме ребенка № 1. Ценный подарок в рамках благотворительной акции предоставили Белорусский фонд мира совместно с крупной торговой сетью страны. Появление нового оборудования позволит облегчить и улучшить качество жизни большему количеству детей. Учреждение оказывает паллиативную стационарную помощь. Также выезжают в семьи, где воспитываются тяжелобольные дети. Сейчас в столице их более 270.
Жанна Казаченок, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Необходимость всегда есть. Оснащается современная материально-техническая база, но все требует замены. Появляются новые заболевания, новая необходимость в поддержке ИВЛ, особенно детей на дому. Это очень актуально.
Светлана Тулупова, главный врач Дома ребенка № 1 г. Минска:
Благодаря даже этому аппарату возможно даже сегодня мы уже чью-то жизнь сможем спасти. Это оборудование дорогостоящее. Оборудование, которым дети пользуются ежедневно. Таких детей в данный момент в Доме ребенка 14 человек. По городу Минску 22 ребенка, которые находятся на аппаратах ИВЛ.
Андрей Балабин, зампредседателя Белорусского фонда мира:
Дети паллиативные. Они сегодня особенно нуждаются и в поддержке человеческой и, безусловно, в качественной медицине, оборудовании. Мы рады, что таким образом мы вносим свою лепту в здоровье этих детишек. Будем продолжать дальше.
Благотворительная акция "Дай пять добру" проходит уже несколько лет и охватила всю Беларусь. Недавно специальную медтехнику, например, получили дома ребенка в Гродно и Могилеве. Всего же в рамках проекта только в этом году закупили 9 аппаратов ИВЛ.
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Объединиться в добром деле и спасать жизни. Аппарат искусственной вентиляции легких появился сегодня в столичном Доме ребенка № 1. Ценный подарок в рамках...
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