Аппарат ИВЛ передали Дому ребенка в Минске

Источник материала: БT

Объединиться в добром деле и спасать жизни. Аппарат искусственной вентиляции легких появился сегодня в столичном Доме ребенка № 1. Ценный подарок в рамках благотворительной акции предоставили Белорусский фонд мира совместно с крупной торговой сетью страны. Появление нового оборудования позволит облегчить и улучшить качество жизни большему количеству детей. Учреждение оказывает паллиативную стационарную помощь. Также выезжают в семьи, где воспитываются тяжелобольные дети. Сейчас в столице их более 270.

Жанна Казаченок, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Необходимость всегда есть. Оснащается современная материально-техническая база, но все требует замены. Появляются новые заболевания, новая необходимость в поддержке ИВЛ, особенно детей на дому. Это очень актуально.

Светлана Тулупова, главный врач Дома ребенка № 1 г. Минска:

Благодаря даже этому аппарату возможно даже сегодня мы уже чью-то жизнь сможем спасти. Это оборудование дорогостоящее. Оборудование, которым дети пользуются ежедневно. Таких детей в данный момент в Доме ребенка 14 человек. По городу Минску 22 ребенка, которые находятся на аппаратах ИВЛ.

Андрей Балабин, зампредседателя Белорусского фонда мира:

Дети паллиативные. Они сегодня особенно нуждаются и в поддержке человеческой и, безусловно, в качественной медицине, оборудовании. Мы рады, что таким образом мы вносим свою лепту в здоровье этих детишек. Будем продолжать дальше.

Благотворительная акция "Дай пять добру" проходит уже несколько лет и охватила всю Беларусь. Недавно специальную медтехнику, например, получили дома ребенка в Гродно и Могилеве. Всего же в рамках проекта только в этом году закупили 9 аппаратов ИВЛ.





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