Источник материала: БT

Вслед за Лидой и Оршей. Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" развернулся в Кобрине. Попробовать себя в спорте, узнать лучше свою культуру и традиции, а помимо этого прикоснуться к ремесленному творчеству и даже проявить свои вокальные способности. Это лишь часть возможностей, которые в этом году дарит фестиваль своим посетителям. Такой праздник продлится в Кобрине до 12 июня и завершится вечерним гала-концертом с участием звезд белорусской эстрады.

Вечером программу фестиваля продолжит открытие тематических выставок, лекция-презентация о современном искусстве, концерт органной музыки. В год 30-летия Национального олимпийского комитета подобный праздник пройдет в шести городах страны. Впереди Мозырь, Бобруйск и другие малые города. Путешествовать по стране "Вытокі" будут на протяжении всего лета. Как говорят организаторы, это будет лучшая реклама спорта, здорового образа жизни, а также национальной культуры. Но главная идея - в объединении людей.





Читайте также:

