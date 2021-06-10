|
Культурно-спортивный фестиваль "Вытокi. Крок да Алiмпу" принимает Кобрин
11.06.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Вслед за Лидой и Оршей. Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" развернулся в Кобрине. Попробовать себя в спорте, узнать лучше свою культуру и традиции, а помимо этого прикоснуться к ремесленному творчеству и даже проявить свои вокальные способности. Это лишь часть возможностей, которые в этом году дарит фестиваль своим посетителям. Такой праздник продлится в Кобрине до 12 июня и завершится вечерним гала-концертом с участием звезд белорусской эстрады.
Вечером программу фестиваля продолжит открытие тематических выставок, лекция-презентация о современном искусстве, концерт органной музыки. В год 30-летия Национального олимпийского комитета подобный праздник пройдет в шести городах страны. Впереди Мозырь, Бобруйск и другие малые города. Путешествовать по стране "Вытокі" будут на протяжении всего лета. Как говорят организаторы, это будет лучшая реклама спорта, здорового образа жизни, а также национальной культуры. Но главная идея - в объединении людей.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вслед за Лидой и Оршей. Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" развернулся в Кобрине. Попробовать себя в спорте, узнать лучше свою культуру и традиции, а помимо...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)