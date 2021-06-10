ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Культурно-спортивный фестиваль "Вытокi. Крок да Алiмпу" принимает Кобрин

11.06.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Вслед за Лидой и Оршей. Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" развернулся в Кобрине. Попробовать себя в спорте, узнать лучше свою культуру и традиции, а помимо этого прикоснуться к ремесленному творчеству и даже проявить свои вокальные способности. Это лишь часть возможностей, которые в этом году дарит фестиваль своим посетителям. Такой праздник продлится в Кобрине до 12 июня и завершится вечерним гала-концертом с участием звезд белорусской эстрады.

Вечером программу фестиваля продолжит открытие тематических выставок, лекция-презентация о современном искусстве, концерт органной музыки. В год 30-летия Национального олимпийского комитета подобный праздник пройдет в шести городах страны. Впереди Мозырь, Бобруйск и другие малые города. Путешествовать по стране "Вытокі" будут на протяжении всего лета. Как говорят организаторы, это будет лучшая реклама спорта, здорового образа жизни, а также национальной культуры. Но главная идея - в объединении людей.


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вслед за Лидой и Оршей. Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" развернулся в Кобрине. Попробовать себя в спорте, узнать лучше свою культуру и традиции, а помимо...
 
Новости дня
Новости общества
 
Начало купального сезона: специалисты ОСВОД на посту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by