ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Начало купального сезона: специалисты ОСВОД на посту

11.06.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Вопреки расхожему выражению о том, что спасение утопающих - дело рук их самих, ОСВОД сейчас, в разгар пляжного сезона, буквально каждый час проводит рейды вдоль пляжей и мест для купания. Обращает внимание: как бы близко не находились спасатели, несоблюдение правил поведения на воде отдыхающими чревато пополнением печальной статистики. С начала года в стране на берег из воды не смог выбраться 91 человек. Среди них 12 детей.

Как не омрачить летний отдых - советы специалистов собрал Илья Цветков.

По сигналу тревоги команда спасателей загружает оборудование на борт безопасности. В бригаде водолаз, моторист и медицинский работник. Время реагирования на вызов - не более двух минут. Когда в акватории тонет человек, каждое мгновение может быть решающим.

Чем выше температура на столбиках термометров, тем больше отдыхающих на пляжах. Это значит, у работников ОСВОД по всей стране наступил по-настоящему горячий сезон. Любители заплывать за буйки на особом контроле и у спасателей Борисова. Рейды вдоль пляжей проводят раз в час круглые сутки. Напоминают элементарные правила безопасности, которые порой могут спасти жизнь.

Евгений Михнюк, начальник Борисовской спасательной станции:

Холодная вода чревата судорогами. Всегда они нас сопровождают - это резкое сужение сосудов и болевые ощущения, временная потеря подвижности. Чтобы избежать, надо следить за температурой воды. Также разгоряченным не следует заходить в воду. Это может привести к сердечному приступу. Выждать после еды хотя бы полчаса. Конечно же, купаться только в разрешенных местах.

Среди наиболее частых причин ЧП на воде также купание в нетрезвом виде и игнорирование опасных локаций. В зоне риска прыжки в воду с обрывов и дамб. Человек в состоянии шока от переохлаждения или травмы в воде теряет способность принимать правильные решения.

Начало купального сезона: специалисты ОСВОД на посту

Наверное, редко может прийти на ум смоделировать такую ситуацию. Вы у воды один, рядом нет спасателей, при этом вдали слышны крики о помощи. Что делать в этом случае? Однозначно - действовать.

Перед тем как добраться к тонущему, следует позвонить в МЧС. После этого при условии, что вы хорошо держитесь на воде, постараться вытащить пострадавшего на берег самостоятельно.

Статистика ЧП на воде

Более 90 человек в этом году не смогли выбраться на берег. Причем 12 из них дети. Только за последние дни 2 случая - в Крупском и Верхнедвинском районах. Спасти подростков не удалось. Отдых детей на воде требует максимальной осторожности от них самих и бдительности от родителей.

Диана Железняк, официальный представитель Минского областного управления МЧС Беларуси:

Детки до 14 лет обязательно должны находиться у воды под присмотром родителей. Им вход в воду в одиночку запрещен. Родители должны держать своих малышей на расстоянии вытянутой руки, периодически делать перерывы в купании и использовать для этого только мелководье.

Самым маленьким отдыхающим специалисты ОСВОДа регулярно дают уроки безопасности на воде. Детям рассказывают о том, как не попасть в беду, как оказать первую помощь пострадавшим. Спасатели напоминают, что не стоит забывать о рыбаках на лодках и гребцах, ведь они также часто заплывают в места для купания.

Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД:

Есть у нас гребцы, они пересекают иногда линию буйков. За этим особенно внимательно надо следить. Есть лодки с твердым каркасом. Столкновение с ними, когда нырнул, а потом резко выплыл на поверхность и еще вдобавок получил удар веслом, может закончиться печально.

Специалисты регулярно инспектируют водохранилища. Особое внимание чистоте береговой линии и плавности входа в воду. Среди самых опасных для купания называют некоторые участки водоемов Птичь и Вяча из-за глубины и подводных источников.


Читайте также:


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопреки расхожему выражению о том, что спасение утопающих - дело рук их самих, ОСВОД сейчас, в разгар пляжного сезона, буквально каждый час проводит рейды вдоль...
 
Новости дня
Новости общества
 
В пункте пропуска "Каменный Лог" можно воспользоваться услугой "Электронная очередь"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by