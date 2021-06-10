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Во Дворце Республики принимают поздравления выпускники сразу трех учреждений образования

11.06.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня у белорусских школьников торжественный и долгожданный праздник. Выпускные вечера и вручение аттестатов проходит по всей стране.

Во Дворце Республики принимают поздравления выпускники сразу трех учреждений образования: 22-й гимназии, cтоличного лицея № 1 и лицея технического университета. В торжественной обстановке 500 молодых людей получили документы об окончании школы, далее состоится развлекательная программа. Закончится торжество около 6 утра по традиции встречей рассвета.

ЦТ начнется 16 июня с белорусского языка

По всей стране аттестаты за 9 классов получили свыше 90 тысяч ребят, а аттестат 11-классника - около 51 тысячи. Впереди у выпускников напряженная пора. Централизованное тестирование начнется 16 июня с белорусского языка.


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Сегодня у белорусских школьников торжественный и долгожданный праздник. Выпускные вечера и вручение аттестатов проходит по всей стране. Во Дворце Республики...
 
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