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Лукьянов рассказал, какую дорожную карту осталось согласовать Беларуси и России
11.06.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Согласование дорожных карт Союзного государства находится на завершающей стадии: Беларусь и Россия подписали 27 из 28 карт, осталась только одна. Посол РФ в Минске Евгений Лукьянов рассказал, какая интеграционная карта осталась «полуфабрикатом».
Лукьянов отметил, что согласование союзных программ практически завершено: «Процесс их согласования продолжается, но находится на завершающей стадии. Осталось незавершенной работа по 28-й карте», -
Российский посол пояснил, что 27-я карта в целом принята, осталось произвести формальные внутригосударственные процедуры.
Журналисты спросили у Евгения Лукьянова, какая же дорожная карта осталась несогласованной. Он ответил, что программа, касающаяся налоговой политики, уже подписана.
«Остается еще как незавершенный полуфабрикат, если можно так выразиться, то, что связано с энергоносителями, взаиморасчетами, ценами, акцизами. Вот эта карта остается пока незавершенной», - рассказал Лукьянов.
По словам российского посла, экономическое сотрудничество между странами должно быть выгодным для обеих сторон и равноправным. «Мы должны быть взаимодополняемы. Мы должны интегрировать наши экономики. Речь идет не о поглощении одной экономики другой. А речь идет о том, чтобы на внешних и внутренних рынках мы не были конкурентами», - добавил Лукьянов.
История вопроса
Работа над дорожными картами идет уже несколько лет. Еще в 2019 году их намеревались
В том же году премьер-министр Беларуси Сергей Румас (на то время)
До недавнего времени говорили о 26 согласованных и двух непринятых. А в марте 2020 года глава МИД Владимир Макей
Как
В мае текущего года премьер-министр Беларуси Роман Головченко
4 июня Евгений Лукьянов
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Согласование дорожных карт Союзного государства находится на завершающей стадии: Беларусь и Россия подписали 27 из 28 карт, осталась только одна. Посол РФ в...
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