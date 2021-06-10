Лукьянов рассказал, какую дорожную карту осталось согласовать Беларуси и России

Согласование дорожных карт Союзного государства находится на завершающей стадии: Беларусь и Россия подписали 27 из 28 карт, осталась только одна. Посол РФ в Минске Евгений Лукьянов рассказал, какая интеграционная карта осталась «полуфабрикатом».

Лукьянов отметил, что согласование союзных программ практически завершено: «Процесс их согласования продолжается, но находится на завершающей стадии. Осталось незавершенной работа по 28-й карте», - цитирует слова Лукьянова Белта.

Российский посол пояснил, что 27-я карта в целом принята, осталось произвести формальные внутригосударственные процедуры.

Журналисты спросили у Евгения Лукьянова, какая же дорожная карта осталась несогласованной. Он ответил, что программа, касающаяся налоговой политики, уже подписана.

«Остается еще как незавершенный полуфабрикат, если можно так выразиться, то, что связано с энергоносителями, взаиморасчетами, ценами, акцизами. Вот эта карта остается пока незавершенной», - рассказал Лукьянов.

По словам российского посла, экономическое сотрудничество между странами должно быть выгодным для обеих сторон и равноправным. «Мы должны быть взаимодополняемы. Мы должны интегрировать наши экономики. Речь идет не о поглощении одной экономики другой. А речь идет о том, чтобы на внешних и внутренних рынках мы не были конкурентами», - добавил Лукьянов.

История вопроса

Работа над дорожными картами идет уже несколько лет. Еще в 2019 году их намеревались согласовать и подписать к ноябрю. При этом количество несогласованных карт было неизвестно.

В том же году премьер-министр Беларуси Сергей Румас (на то время) говорил , что готовится 31 дорожная карта, и около половины карт согласованы и готовы к подписанию. Неурегулированные вопросы должны были обсуждаться 19 ноября на заседании союзного Совета министров. Александр Лукашенко и Владимир Путин в 2019-м также готовились подписать 31 дорожную карту.

До недавнего времени говорили о 26 согласованных и двух непринятых. А в марте 2020 года глава МИД Владимир Макей заявлял , что работать над ними нет смысла, пока не решены вопросы с нефтью.

Как сообщало издание РБК, дополнительная, 31-я дорожная карта предполагала создание наднациональных органов, а значит - фактическую утрату суверенитета Беларуси.

В мае текущего года премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявлял , что официальный Минск не хочет откладывать в долгий ящик вопрос по согласованию двух оставшихся интеграционных карт Беларуси и России, но когда будут приняты решения – пока неизвестно.