Закон о репатриации граждан Беларуси и Украины рассмотрят в Госдуме

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. Граждане Беларуси и Украины смогут получить российское подданство, даже если их родственники никогда не проживали на территории РФ.

Такую норму предлагают закрепить авторы закона о репатриации, который 11 июня внесут на рассмотрение депутатов Госдумы.

"Если они (белорусы и украинцы) хотят и самоиндетифицируют себя как российские соотечественники, то мы не должны в этом случае их не признавать", - заявил один из авторов проекта закона о репатриации, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

По его словам, белорусам и украинцам не придется отказываться от собственного гражданства в пользу российского. А документы для полноценного проживания на территории РФ соотечественники смогут получить по ускоренной схеме.

"Реализация закона может привлечь в страну миллионы соотечественников, прежде всего с Украины", - заявил Затулин.

Закон о репатриации белорусских граждан и граждан Украины рассмотрит уже новый состав Госдумы РФ.

Кому уже в России упростили получение гражданства

Президент РФ еще в мае 2019 года своим указом упростил получение гражданства некоторым категориям иностранцев.

Согласно документу, заявления на упрощенное получение российского паспорта могут подавать граждане Украины и лица без гражданства, проживавшие на территории Республики Крым и города Севастополя до 18 марта 2014 года.

Обратиться за российским гражданством могут также категории граждан, проживавших на территориях Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 года и 27 апреля 2014 года.

Также проще получить российские паспорта стало гражданам Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, которые родились на территории РСФСР и в прошлом имели гражданство СССР.

Причем срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство не должен превышать три месяца.