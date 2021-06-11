|
Закон о репатриации граждан Беларуси и Украины рассмотрят в Госдуме
11.06.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июн – Sputnik. Граждане Беларуси и Украины смогут получить российское подданство, даже если их родственники никогда не проживали на территории РФ.
Такую норму предлагают закрепить авторы закона о репатриации, который 11 июня внесут на рассмотрение депутатов Госдумы.
"Если они (белорусы и украинцы) хотят и самоиндетифицируют себя как российские соотечественники, то мы не должны в этом случае их не признавать", - заявил один из авторов проекта закона о репатриации, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
По его словам, белорусам и украинцам не придется отказываться от собственного гражданства в пользу российского. А документы для полноценного проживания на территории РФ соотечественники смогут получить по ускоренной схеме.
"Реализация закона может привлечь в страну миллионы соотечественников, прежде всего с Украины", - заявил Затулин.
Закон о репатриации белорусских граждан и граждан Украины рассмотрит уже новый состав Госдумы РФ.
Кому уже в России упростили получение гражданства
Президент РФ еще в мае 2019 года своим указом
Согласно документу, заявления на упрощенное получение российского паспорта могут подавать граждане Украины и лица без гражданства, проживавшие на территории Республики Крым и города Севастополя до 18 марта 2014 года.
Обратиться за российским гражданством могут также категории граждан, проживавших на территориях Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 года и 27 апреля 2014 года.
Также проще получить российские паспорта стало гражданам Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, которые родились на территории РСФСР и в прошлом имели гражданство СССР.
Причем срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство не должен превышать три месяца.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отказываться от прежнего подданства в пользу российского не придется, заявили авторы закона о репатриации в Россию соотечественников.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)