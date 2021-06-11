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Москалькова: обращений в защиту Софии Сапеги не поступало
11.06.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июн – Sputnik. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не получала никаких обращений в защиту россиянки Софии Сапеги, задержанной ранее в Минске.
"К нам (в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ) до сих пор обращений в защиту Софьи не поступало", - сказали в аппарате омбудсмена.
Накануне российский посол в Минске Евгений Лукьянов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь
"Консульский доступ гражданке Сапеге был предоставлен… Каких-либо жалоб на состояние здоровье и условия содержания она не сообщала. Эту информацию подтвердили нам также и адвокаты", - отметил Лукьянов.
По его словам, с Сапегой работают три белорусских адвоката, а следственные действия продолжаются.
Дипломат также рассказал журналистам, что в СИЗО, где находится София Сапега и еще один задержанный россиянин, Егор Дудников, только две комнаты для свиданий, а содержатся там не только они.
"Встречу можно организовать, когда комната свободна", - отметил Лукьянов.
Задержание Софии Сапеги в Минске
Гражданку России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что посольство РФ в Минске получило от белорусских властей многократное разрешение на посещение Софии Сапеги.
Ранее в эфире телеканала СТВ было представлено видео, в котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", публикующего личные данные силовиков. Этот сервис, как и его региональные версии, признан в Беларуси экстремистским.
Девушка в своих письмах говорит об опасениях, что выйдет "никем и абсолютно ненужной обществу", а также сожалеет, что не защитила диссертацию.
По словам отца россиянки, София
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Посол РФ в Минске рассказал, что жалоб на здоровье и на условие содержания задержанная россиянка пока не высказывала, с ней работает три белорусских адвоката.
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