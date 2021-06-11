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Свято-Вознесенский барколабовский женский монастырь празднует 380-летие. За эти годы он стал популярным местом паломничества верующих и туристов. Здесь в восстановленном храме находится главная его ценность: чудотворная Барколабовская икона Божьей Матери. Чтобы поклониться ей, приезжают со всего мира. Знаменито место и Баркулабовской летописью. Возрождение монастыря началось в 2008 году. В честь дня рождения обители прошла праздничная литургия.



Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

От мира в душе происходит и распространяется мир и на других людей. И от вклада каждого человека в мир и согласие будет зависеть и будущее нашей страны, нашего общества. Несомненно, мы преодолеем все трудное в нашей жизни.

С призывом о мире перед прихожанами барколабовского монастыря выступили священнослужители. Были вручены подарки, отмечен день и крестным ходом.



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