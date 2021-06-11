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Барколабовский женский монастырь празднует 380-летие
11.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Свято-Вознесенский барколабовский женский монастырь празднует 380-летие. За эти годы он стал популярным местом паломничества верующих и туристов. Здесь в восстановленном храме находится главная его ценность: чудотворная Барколабовская икона Божьей Матери. Чтобы поклониться ей, приезжают со всего мира. Знаменито место и Баркулабовской летописью. Возрождение монастыря началось в 2008 году. В честь дня рождения обители прошла праздничная литургия.
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Свято-Вознесенский барколабовский женский монастырь празднует 380-летие. За эти годы он стал популярным местом паломничества верующих и туристов. Здесь в...
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