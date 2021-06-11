Лучших выпускников наградили в Минске

Источник материала: БT

Во всех школах Беларуси состоялись выпускные вечера. А отличники учебы получили дополнительные награды. Так, в Заводском районе белорусской столицы во Дворце детей и молодежи "Золак" собралось более 50 золотых медалистов. Все ребята - неоднократные победители республиканских и городских конкурсов и олимпиад. Им вручили памятные статуэтки. Поддержать отличников учебы пришли также их родители и учителя.



Для выпускников также подготовили концертную программу. Праздничный день продолжился торжеством в школах района. Всего в этом году школы Заводского района покинули около 900 юношей и девушек. Для них наступает горячая пора: подготовка к вступительным экзаменам в вузы. К слову, централизованное тестирование начнется 16 июня, как обычно, тестом по белорусскому языку.



Читайте также:



