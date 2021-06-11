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Гродненская область - лидер Беларуси по продвижению своих туристических брендов
11.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Совершенствование туристической инфраструктуры и активное информирование людей о возможностях отдыха в стране накануне обсуждали на республиканском семинаре по развитию туризма в Гродненской области с участием заместителя премьер-министра Игоря Петришенко. Регион - лидер в стране по продвижению своих туристических брендов. Активная информационная работа уже приносит свои результаты: возрос интерес у молодых людей к историческим и культурным объектам. Перенять опыт Гродненщины планируют и в создании туристических кластеров, когда сразу несколько районов разрабатывают один маршрут. Особое внимание и к туристско-информационным центрам, которые открываются даже в небольших населенных пунктах.
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Совершенствование туристической инфраструктуры и активное информирование людей о возможностях отдыха в стране накануне обсуждали на республиканском семинаре...
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