Гродненская область - лидер Беларуси по продвижению своих туристических брендов

Источник материала: БT

Совершенствование туристической инфраструктуры и активное информирование людей о возможностях отдыха в стране накануне обсуждали на республиканском семинаре по развитию туризма в Гродненской области с участием заместителя премьер-министра Игоря Петришенко. Регион - лидер в стране по продвижению своих туристических брендов. Активная информационная работа уже приносит свои результаты: возрос интерес у молодых людей к историческим и культурным объектам. Перенять опыт Гродненщины планируют и в создании туристических кластеров, когда сразу несколько районов разрабатывают один маршрут. Особое внимание и к туристско-информационным центрам, которые открываются даже в небольших населенных пунктах.



Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Мы сейчас запускаем проект, когда мы будем в рамках информационно-сервисных центров координировать работу по предоставлению туристам каких-то скидок. В одном месте будет вся информация об объектах размещения, питания. И там же можно будет получить всю информацию о скидках. Для туристов будут предоставлены специальные условия.

Для развития внутреннего туризма важна инфраструктура, а также комфортные условия размещения. Над этим надо обязательно работать как в целом по стране, так и в каждом отдельно взятом районе.



Читайте также:



