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Гродненская область - лидер Беларуси по продвижению своих туристических брендов

11.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Совершенствование туристической инфраструктуры и активное информирование людей о возможностях отдыха в стране накануне обсуждали на республиканском семинаре по развитию туризма в Гродненской области с участием заместителя премьер-министра Игоря Петришенко. Регион - лидер в стране по продвижению своих туристических брендов. Активная информационная работа уже приносит свои результаты: возрос интерес у молодых людей к историческим и культурным объектам. Перенять опыт Гродненщины планируют и в создании туристических кластеров, когда сразу несколько районов разрабатывают один маршрут. Особое внимание и к туристско-информационным центрам, которые открываются даже в небольших населенных пунктах. 

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Мы сейчас запускаем проект, когда мы будем в рамках информационно-сервисных центров координировать работу по предоставлению туристам каких-то скидок. В одном месте будет вся информация об объектах размещения, питания. И там же можно будет получить всю информацию о скидках. Для туристов будут предоставлены специальные условия.
Для развития внутреннего туризма важна инфраструктура, а также комфортные условия размещения. Над этим надо обязательно работать как в целом по стране, так и в каждом отдельно взятом районе.

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Совершенствование туристической инфраструктуры и активное информирование людей о возможностях отдыха в стране накануне обсуждали на республиканском семинаре...
 
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