В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боеготовности

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Одно из тестируемых подразделений - отдельный ремонтно-восстановительный батальон. Часть пополнилась военнослужащими запаса и вышла на общевойсковой полигон под Борисовом. После слаживания запасники приняли участие в командно-штабных учениях с органами военного управления и воинскими частями технического обеспечения Вооруженных Сил. Эти маневры станут завершающим этапом подготовки к учениям "Запад-2021".



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