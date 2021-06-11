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В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боеготовности

11.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Одно из тестируемых подразделений - отдельный ремонтно-восстановительный батальон. Часть пополнилась военнослужащими запаса и вышла на общевойсковой полигон под Борисовом. После слаживания запасники приняли участие в командно-штабных учениях с органами военного управления и воинскими частями технического обеспечения Вооруженных Сил. Эти маневры станут завершающим этапом подготовки к учениям "Запад-2021".

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Одно из тестируемых подразделений - отдельный ремонтно-восстановительный батальон. Часть пополнилась военнослужащими запаса и вышла на общевойсковой полигон под...
 
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