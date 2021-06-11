В. Колташов: ЕС хочет решить внутренние проблемы за счет Беларуси

Источник материала: БT

Европейский союз хочет решить свои внутренние проблемы за счет изоляции Беларуси. Такое мнение телеканалу "Беларусь 1" высказал известный российский экономист Василий Колташов.



По мнению эксперта, экономическое давление - это один из классических инструментов, которые Запад использует в своей "захватнической восточной политике" на протяжении многих лет.



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