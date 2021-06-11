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В. Колташов: ЕС хочет решить внутренние проблемы за счет Беларуси

11.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Европейский союз хочет решить свои внутренние проблемы за счет изоляции Беларуси. Такое мнение телеканалу "Беларусь 1" высказал известный российский экономист Василий Колташов. 

По мнению эксперта, экономическое давление - это один из классических инструментов, которые Запад использует в своей  "захватнической восточной политике" на протяжении многих лет. 

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Теги: Минск
 
 
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Европейский союз хочет решить свои внутренние проблемы за счет изоляции Беларуси. Такое мнение телеканалу "Беларусь 1" высказал известный российский экономист...
 
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