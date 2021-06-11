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Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Беларусь
11.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" теперь могут посетить и в Беларуси. Проект реализуется Белорусской и Российской железными дорогами в рамках Года народного единства и приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Он осуществляется при поддержке Администрации Президента Беларуси и активном содействии Республиканского волонтерского центра.
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Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" теперь могут посетить и в Беларуси. Проект реализуется Белорусской и Российской железными дорогами в рамках Года...
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