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Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Беларусь

11.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" теперь могут посетить и в Беларуси. Проект реализуется Белорусской и Российской железными дорогами в рамках Года народного единства и приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Он осуществляется при поддержке Администрации Президента Беларуси и активном содействии Республиканского волонтерского центра. 

Уже сегодня экспозицию можно будет посетить жителям столицы, а дальше уже 14 числа музей отправится в Оршу. Также увидеть "Поезд Победы" можно будет в Витебске, Полоцке, Гродно, Бресте и Гомеле. Завершится показ экспозиции в Могилеве 28 июня,  в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" теперь могут посетить и в Беларуси. Проект реализуется Белорусской и Российской железными дорогами в рамках Года...
 
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