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145 юных белорусских талантов получат поддержку от государства
11.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Для этих целей направлено более 49 тысяч рублей из бюджета. На этой неделе Александр Лукашенко подписал распоряжение о финансировании расходов спецфонда по поддержке талантливой молодежи в 2021 году. Материальную помощь получат победители международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, хореографического, изобразительного и иных видов искусств.
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Для этих целей направлено более 49 тысяч рублей из бюджета. На этой неделе Александр Лукашенко подписал распоряжение о финансировании расходов спецфонда по...
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