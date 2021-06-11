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145 юных белорусских талантов получат поддержку от государства

11.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Для этих целей направлено более 49 тысяч рублей из бюджета. На этой неделе Александр Лукашенко подписал распоряжение о финансировании расходов спецфонда по поддержке талантливой молодежи в 2021 году. Материальную помощь получат победители международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, хореографического, изобразительного и иных видов искусств.

В минувшем году помощь из фонда получили 206 представителей талантливой молодежи и 19 коллективов художественного творчества на сумму более 116 тысяч рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Для этих целей направлено более 49 тысяч рублей из бюджета. На этой неделе Александр Лукашенко подписал распоряжение о финансировании расходов спецфонда по...
 
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