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Более 90 % вузов Беларуси используют дистанционные образовательные технологии
11.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Эта форма должна продвигаться и дальше. С такой инициативой накануне выступило педагогическое сообщество на парламентских чтениях в Минске. Там же в целом обсудили национальную систему образования: от детских садов до университетов. Из нового - в Министерстве выступили с инициативой введения обязательного экзамена по истории Беларуси при поступлении в вузы. Присутствовали, кстати, на встрече и студенты. Они тоже высказали свое мнение.
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Эта форма должна продвигаться и дальше. С такой инициативой накануне выступило педагогическое сообщество на парламентских чтениях в Минске. Там же в целом...
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