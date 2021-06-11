Более 90 % вузов Беларуси используют дистанционные образовательные технологии

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Эта форма должна продвигаться и дальше. С такой инициативой накануне выступило педагогическое сообщество на парламентских чтениях в Минске. Там же в целом обсудили национальную систему образования: от детских садов до университетов. Из нового - в Министерстве выступили с инициативой введения обязательного экзамена по истории Беларуси при поступлении в вузы. Присутствовали, кстати, на встрече и студенты. Они тоже высказали свое мнение.



Никита Рачиловский, студент БГПУ им. Максима Танка:

Очень правильно было сказано, что современная молодежь - это новое поколение, которое не может уже действовать в старых условиях. Нужно совершенствовать, преображать общество, систему образования. Делается большой акцент на том, чтобы узнать мнение молодежи. Очень важно, как нас, будущих педагогов, готовят, какие у нас условия, как проходит наша практика. Пандемия показала, что очень важно задействовать и технологии удаленного доступа, компьютерные технологии.

Тему национального образования обсудят и сегодня. В Гродно пройдет заседание Республиканского совета ректоров.



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