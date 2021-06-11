А. Кривошеев: Европейский парламент своей резолюцией подменяет базовые этические стандарты журналистской профессии

Источник материала: БT

Европейский парламент своей резолюцией подменяет базовые этические стандарты журналистской профессии. Такое мнение высказал председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев. На его взгляд, санкции ЕС в отношении государственных СМИ Беларуси и их представителей совершенно недопустимы.



Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов:

Европейский парламент призывает подвергнуть санкционному давлению Белтелерадиокомпанию. На каком основании? Каким образом Европейский парламент считает возможным вмешиваться в дела независимых СМИ, правообладателей спортивных трансляций? Плюс ко всему и сам Европейский парламент, и такие уважаемые структуры, как ОБСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы, ООН в своих многочисленных документах, резолюциях, Европейской хартии по правам человека отмечают, что санкционное давление против журналистов, СМИ, редакционной политики отдельных редакций незаконно и недопустимо. Это прямо прописано в базовых документах, которые обязан выполнять в том числе и Европейский парламент, поскольку в нем находятся граждане Европейского союза. Мы же видим, что эти базовые демократические стандарты самим Европейским парламентом, точнее, теми, кто голосовал за этот проект резолюции, прямо нарушаются.

Читайте также:



