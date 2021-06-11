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А. Кривошеев: Европейский парламент своей резолюцией подменяет базовые этические стандарты журналистской профессии
11.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Европейский парламент своей резолюцией подменяет базовые этические стандарты журналистской профессии. Такое мнение высказал председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев. На его взгляд, санкции ЕС в отношении государственных СМИ Беларуси и их представителей совершенно недопустимы.
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А. Кривошеев: Европейский парламент своей резолюцией подменяет базовые этические стандарты журналистской профессии
Европейский парламент своей резолюцией подменяет базовые этические стандарты журналистской профессии. Такое мнение высказал председатель Белорусского союза...
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