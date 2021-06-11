ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

А. Кривошеев: Европейский парламент своей резолюцией подменяет базовые этические стандарты журналистской профессии

11.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Европейский парламент своей резолюцией подменяет базовые этические стандарты журналистской профессии.  Такое мнение высказал председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев. На его взгляд, санкции ЕС в отношении государственных СМИ Беларуси и их представителей совершенно недопустимы.  

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов:
Европейский парламент призывает подвергнуть санкционному давлению Белтелерадиокомпанию. На каком основании? Каким образом Европейский парламент считает возможным вмешиваться в дела независимых СМИ, правообладателей спортивных трансляций? Плюс ко всему и сам Европейский парламент, и такие уважаемые структуры, как ОБСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы, ООН в своих многочисленных документах, резолюциях, Европейской хартии по правам человека отмечают, что санкционное давление против журналистов, СМИ, редакционной политики отдельных редакций незаконно и недопустимо. Это прямо прописано в базовых документах, которые обязан выполнять в том числе и Европейский парламент, поскольку в нем находятся граждане Европейского союза. Мы же видим, что эти базовые демократические стандарты самим Европейским парламентом, точнее, теми, кто голосовал за этот проект резолюции, прямо нарушаются. 
Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский парламент своей резолюцией подменяет базовые этические стандарты журналистской профессии.  Такое мнение высказал председатель Белорусского союза...
 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусы возмущены введением санкций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by