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Литва строит платочный городок для нелегалов из Беларуси

11.06.2021 10:39 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Из-за наплыва нелегальных мигрантов (большая часть из которых – иракцы), проникающих в Литву через границу с Беларусью, литовская сторона возводит палаточный городок для их размещения. Об этом рассказал глава литовского Центра регистрации беженцев (ЦРБ) Александр Кислов.

Кислов пояснил журналистам в Пабраде, что мигрантов-одиночек планируется поселить по 15 человек в палате «в палаточном городке холостяков». В целом при расселении «будет учитываться уязвимость прибывающих иностранцев, одинокие ли это люди, или семьи с детьми, одинокие мамы, и приоритет будет отдаваться расселению последних». «Уязвимые» группы будут селиться в помещениях ЦРБ.

«Мы не обойдемся без палаточного городка в принятии иностранцев, поскольку здания, инфраструктура или места расселения не возникают по волшебству за одну или две ночи», - цитирует слова Кислова «Интерфакс».

Он отметил, что основа для палаток уже подготовлена, а сам городок может быть обустроен за 3 дня. При этом в палатках будут предусмотрены вентиляция, кондиционирование и отопление.

По словам Александра Кислова, в ЦРБ сейчас проживает 164 иностранца, преимущественно мужчины, а в палаточном городке можно дополнительно расселить около 350 человек.

Напомним, 4 июня Управление госпогранбезопасности Литвы сообщало, что задержаны 52 мигранта, среди которых были белорусы, россияне, иракцы и сирийцы.

8 июня Служба охраны госграницы Литвы доложила, что за сутки задержаны 3 группы нелегалов, которые попали в страну через границу с Беларусью. В связи с этим Литва планирует усилить охрану границы, а также обсуждается установка дополнительного оборудования.

 
 
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Из-за наплыва нелегальных мигрантов (большая часть из которых – иракцы), проникающих в Литву через границу с Беларусью, литовская сторона возводит палаточный...
 
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