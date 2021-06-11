Литва строит платочный городок для нелегалов из Беларуси

Из-за наплыва нелегальных мигрантов (большая часть из которых – иракцы), проникающих в Литву через границу с Беларусью, литовская сторона возводит палаточный городок для их размещения. Об этом рассказал глава литовского Центра регистрации беженцев (ЦРБ) Александр Кислов.

Кислов пояснил журналистам в Пабраде, что мигрантов-одиночек планируется поселить по 15 человек в палате «в палаточном городке холостяков». В целом при расселении «будет учитываться уязвимость прибывающих иностранцев, одинокие ли это люди, или семьи с детьми, одинокие мамы, и приоритет будет отдаваться расселению последних». «Уязвимые» группы будут селиться в помещениях ЦРБ.

«Мы не обойдемся без палаточного городка в принятии иностранцев, поскольку здания, инфраструктура или места расселения не возникают по волшебству за одну или две ночи», - цитирует слова Кислова «Интерфакс».

Он отметил, что основа для палаток уже подготовлена, а сам городок может быть обустроен за 3 дня. При этом в палатках будут предусмотрены вентиляция, кондиционирование и отопление.

По словам Александра Кислова, в ЦРБ сейчас проживает 164 иностранца, преимущественно мужчины, а в палаточном городке можно дополнительно расселить около 350 человек.

Напомним, 4 июня Управление госпогранбезопасности Литвы сообщало , что задержаны 52 мигранта, среди которых были белорусы, россияне, иракцы и сирийцы.