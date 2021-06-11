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Фотофакт: "Поезд Победы" прибыл в Минск

11.06.2021 11:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. Уникальный мобильный музей "Поезд Победы" прибыл в Минск, он состоит из девяти экспозиционных вагонов. Один из них посвящен подвигу защитников Брестской крепости.

Брест в маршруте поезда займет особое место: музей пробудет там с 21 по 24 июня, в том числе и 22-го – в годовщину начала Великой Отечественной войны.

© Sputnik
"Поезд Победы" встречали в Минске с цветами

В Минске поезд на перроне станции Минск-Пассажирский встречала почетная делегация. Как заявил заместитель главы Администрации президента Беларуси Игорь Луцкий, такие проекты, как "Поезд Победы", помогают в очередной раз осмыслить прошлое.

"Война оставила след практически в истории каждой белорусской семьи. Мы потеряли каждого третьего, и никогда не забудем этого. Сегодня наш священный долг – сохранить историческую правду, память о Победе над нацизмом и передать ее будущим поколениям", – заявил Луцкий.

Куда еще поедет "Поезд Победы"?

Жители Гомеля смогут увидеть экспонаты музея 25 и 26 июня, финишной точкой "Поезда Победы" станет Могилев 27–28 июня – в День освобождения города от фашистских захватчиков.

Интерактивная экспозиция гарантирует "эффект присутствия", в ее основе – трехмерные панорамы. Весь маршрут по составу позволяет в буквальном смысле переходить от одного периода к другому – от предвоенных лет до Великой Победы годы.

Передвижной музей впервые отправился в путь с Белорусского вокзала Москвы в октябре 2020-го. Историко-просветительский проект создали в России в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. За время работы его посетили уже более 90 тысяч человек.

В июне совместный проект приурочили к 80-летию начала Великой Отечественной войны и Году народного единства в Беларуси. 

На сайте проекта поездпобеды.рф оценить экспозицию можно онлайн.

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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В белорусской столице "Поезд Победы" пробудет три дня, а после отправится в регионы Беларуси.
 
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