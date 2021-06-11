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Заслуги передовых белорусских организаций отметили на церемонии награждения премией правительства за достижение результатов в области качества и конкурентоспособности продукции. В этом году премия рекордная по количеству лауреатов. Многие из них по итогам прошлого года повторно подтвердили свой статус. Это компании с четко выстроенной системой менеджмента и стратегией развития.



Алина Лаппо пообщалась с победителями и узнала слагаемые успеха. Агрокомбинат "Дзержинский" - это крупное агропромышленное объединение, которое включает в себя не только птицефабрику, но и несколько производственных площадок, а также сельскохозяйственные филиалы. Специализируются они на мясе и зерновых. В этом году уже не первый раз награждены премией правительства в области качества. Чтобы быть в числе лидеров, выстроили собственную тактику и стратегию развития.



Среди лидеров не только производители продовольственных товаров, но и сфера услуг



Для многих долгожданная награда - это результат, за которым стоит кропотливый труд, четко выстроенная система менеджмента, внедрение инновационных систем и разработка новых методов производства.



За 23 года проведения конкурса премии правительства удостоена 241 организация



В этом году среди лауреатов 22 предприятия, 13 из них подтвердили звание повторно. Победители представляют разные отрасли: машиностроительную, транспортную, энергетическую, пищевую и сферу услуг. Критерии общие для всех, но главное - высокое качество продукции, которую ценят не только наши потребители, но и за рубежом.



Бонус для всех награжденных предприятий - право на использование в течение трех лет знака премии качества при маркировке своей продукции. Это сделает ее еще более узнаваемой и привлекательной.