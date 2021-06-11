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Родовое поместье Скирмунтов в Мядельском районе - одно из самых старых на территории Беларуси

11.06.2021 12:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мы приглашаем вас в Нарочанский край и одну из самых старых усадеб на территории Беларуси - родовое поместье Скирмунтов. Впервые имение упоминается в летописях еще в XV веке и берет свое название от фамилии первых хозяев - Шеметовых. Владельцами этой усадьбы в разное время были представители известных шляхетских родов Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой, последним хозяином стал Болеслав Скирмунт. К сожалению, время не пощадило усадьбу, а в середине прошлого века здесь случился пожар, и часть построек, в том числе и хозяйский дом, сгорели. До сегодняшнего дня сохранилось кирпичное здание винокурни, плебания, амбар, кузница.

Одно из немногих уцелевших строений комплекса - костел Божьей Матери Неустанной Помощи

Заложен он в конце ХVIII века как часовня и первоначально был деревянным. Построен в форме креста. Одно из основных его украшений - уникальные объемные витражи. Сегодня бы их наверняка назвали 3D-окнами. Для работы над ними, говорят, в свое время были приглашены французские художники. И таких витражей нет больше нигде в Беларуси. 

На территории усадьбы был разбит регулярный парк. Его центральная аллея имела прямоугольную форму, была обсажена липой, ольхой, ясенем и тянулась не одну сотню метров через все имение к хозяйскому дому. Опытные туристы и сейчас среди, казалось бы, хаотично растущих деревьев могут угадать ее очертания.

Отдельного внимания заслуживает система искусственных водоемов, расположенная на территории усадьбы – одна из самых больших в Беларуси. Занимает в общей сложности около 100 гектаров. Этим прудам около трехсот лет. Есть информация, что последние владельцы усадьбы –Скирмунты – занимались здесь разведением карпа. Пруды охранялись вооруженными сторожами, рыбу кормили горохом, а продавали карпа в местных лавках. Сейчас эта система водоемов также используется по своему прямому назначению рыбопитомником.


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Мы приглашаем вас в Нарочанский край и одну из самых старых усадеб на территории Беларуси - родовое поместье Скирмунтов. Впервые имение упоминается в летописях еще...
 
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