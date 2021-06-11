Квадратный метр в минских новостройках за неделю подорожал на 0,5 %

Источник материала: БT

Столичные квартиры дорожают, речь идет о новостройках. Свежий квадрат за неделю прибавил в цене полпроцента, в итоге 1 292 доллара стоит квадратный метр в новых домах Минска. Стоимость квадратного метра на вторичке столицы стоит на месте - его цена 1 244 доллара. Таким образом разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 48 долларов в пользу новостроек.