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Квадратный метр в минских новостройках за неделю подорожал на 0,5 %
11.06.2021 12:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Столичные квартиры дорожают, речь идет о новостройках. Свежий квадрат за неделю прибавил в цене полпроцента, в итоге 1 292 доллара стоит квадратный метр в новых домах Минска. Стоимость квадратного метра на вторичке столицы стоит на месте - его цена 1 244 доллара. Таким образом разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 48 долларов в пользу новостроек.
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Столичные квартиры дорожают, речь идет о новостройках. Свежий квадрат за неделю прибавил в цене полпроцента, в итоге 1 292 доллара стоит квадратный метр в новых домах...
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