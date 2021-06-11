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Черногория открылась для белорусских туристов
11.06.2021 12:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Путевки уже появились в туркомпаниях. Доступны туры через Турцию в столицу Черногории Подгорицу. Для посещения этой страны с перелетом "Турецкими авиалиниями" нужен ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до прибытия. Стоимость путевки на двоих за десять ночей в среднем 1200 евро, без учета билетов.
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Путевки уже появились в туркомпаниях. Доступны туры через Турцию в столицу Черногории Подгорицу. Для посещения этой страны с перелетом "Турецкими авиалиниями"...
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