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Более 51 тыс. жителей Брестской области получили оба компонента вакцины от коронавируса
11.06.2021 12:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
По данным на 10 июня, в регионе первым компонентом привито более 83 тыс. человек (6,2 % от численности населения).
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По данным на 10 июня, в регионе первым компонентом привито более 83 тыс. человек (6,2 % от численности населения). Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем...
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