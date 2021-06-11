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И. Луцкий на открытии экспозиции "Поезд Победы": Наш священный долг - сохранить историческую правду о Победе над нацизмом

11.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Наш священный долг - сохранить историческую правду, память о Победе над нацизмом и передать ее будущим поколениям. Об этом заявил сегодня заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий на торжественном митинге, посвященном открытию экспозиции "Поезд Победы" на вокзале станции Минск-Пассажирский, передает корреспондент БелТА.

И. Луцкий на открытии экспозиции "Поезд Победы": Наш священный долг - сохранить историческую правду о Победе над нацизмом

"Поезд Победы" будет курсировать по БЖД с 11 по 28 июня этого года. Как уточнили в БЖД, с 11 по 13 июня экспозиция будет в Минске, 14-15 июня ее смогут посетить жители Орши, 16-17 июня - Витебска, 18 июня поезд сделает остановку в Полоцке, 19-20 июня экспозиция будет доступна для просмотра в Гродно. В Бресте "Поезд Победы" будет с 21 по 24 июня, в Гомеле можно будет побывать в музее 25-26 июня, а завершится показ в Могилеве 27-28 июня - в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.





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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Наш священный долг - сохранить историческую правду, память о Победе над нацизмом и передать ее будущим поколениям. Об этом заявил сегодня заместитель главы...
 
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