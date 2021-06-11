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Фотоловушки в Витебской области выявили 15 нарушений природоохранного законодательства - возмещен ущерб на Br38 тыс.

11.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Витебской области за весенние месяцы с помощью фотоловушек выявлено15 правонарушений природоохранного законодательства, виновные возместили вред, причиненный природе, в размере Br38 тыс. Об этом корреспонденту БелТА сообщили в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В этом году на вооружение природоохранных инспекций Витебской области поступили 4 новые фотоловушки. С их помощью выявляются такие правонарушения природоохранного законодательства, как засорение отходами территорий населенных пунктов, сельскохозяйственных и лесных угодий.

Новые фотоловушки позволяют делать качественные снимки или записывать видеоролики, в том числе и ночью, благодаря встроенной ИК-подсветке в невидимом спектре. Влагозащищенный корпус и камуфлированный окрас позволяют приборам оставаться незамеченными и длительное время находиться в режиме ожидания в одном месте. Передача изображений идет по электронной почте или на телефон через MMS-сообщения.


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Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Витебской области за весенние месяцы с помощью фотоловушек выявлено15 правонарушений природоохранного законодательства, виновные возместили вред, причиненный...
 
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