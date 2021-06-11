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Долгожданное лето - в выходные в Беларуси до +27°С
11.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Настоящая летняя жара идет в Беларусь. Завтра ожидается до 27 градусов тепла. При этом синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. В начале следующей недели в Беларуси сохранится теплая, но дождливая погода. Воздух прогреется до +25°С.
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Настоящая летняя жара идет в Беларусь. Завтра ожидается до 27 градусов тепла. При этом синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. В начале следующей...
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