Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Впечатляющие кадры солнечного затмения Красивые кадры прошедшего накануне солнечного затмения продолжают приходить со всего мира. Больше всего впечатляющих видео из США. Там кольцеобразное затмение...

Красивые кадры прошедшего накануне солнечного затмения продолжают приходить со всего мира. Больше всего впечатляющих видео из США. Там кольцеобразное затмение пришлось на закат, поэтому наблюдателям удалось снять прохождение Луны через диск заходящего солнца, что выглядело по-особенному великолепно. Максимальное затмение было видно в Онтарио - провинции Канады, а также в Гренландии и на Северном полюсе.