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Впечатляющие кадры солнечного затмения
11.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКрасивые кадры прошедшего накануне солнечного затмения продолжают приходить со всего мира. Больше всего впечатляющих видео из США. Там кольцеобразное затмение пришлось на закат, поэтому наблюдателям удалось снять прохождение Луны через диск заходящего солнца, что выглядело по-особенному великолепно. Максимальное затмение было видно в Онтарио - провинции Канады, а также в Гренландии и на Северном полюсе.
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Красивые кадры прошедшего накануне солнечного затмения продолжают приходить со всего мира. Больше всего впечатляющих видео из США. Там кольцеобразное затмение...
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