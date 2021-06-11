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Минюст рассказал о корректировке Гражданского кодекса. Что изменится для предприятий и граждан
11.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМинистр юстиции Олег Слижевский по итогам совещания у главы государства по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности рассказал о планируемых изменениях в Гражданский кодекс, передает корреспондент
В частности, в кодексе предлагается закрепить новеллу, согласно которой отдельные виды юридических лиц смогут действовать на основании утвержденного правительством типового устава.
"Если сегодня для регистрации субъекта хозяйствования необходимо разработать собственный устав, представить его в регистрирующий орган и иные государственные органы, то вводится возможность, когда по желанию учредителей юридического лица можно не готовить индивидуальный устав и при регистрации заявить, что мы будем действовать на основании этого типового устава", - отметил Олег Слижевский.
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Министр юстиции Олег Слижевский по итогам совещания у главы государства по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности рассказал о планируемых...
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