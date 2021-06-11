|
Выпускные вечера - 2021 прошли по всей стране
11.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Цветы, поздравления, сотни фотографий в социальных сетях и встреча рассвета. Именно так запомнятся выпускные вечера. Это одинаково трогательный момент как для 11-классников и их родителей, так и для учителей. Все оттенки эмоций увидела Елена Витко (видео).
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цветы, поздравления, сотни фотографий в социальных сетях и встреча рассвета. Именно так запомнятся выпускные вечера. Это одинаково трогательный момент как для...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)