Выпускные вечера - 2021 прошли по всей стране

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Цветы, поздравления, сотни фотографий в социальных сетях и встреча рассвета. Именно так запомнятся выпускные вечера. Это одинаково трогательный момент как для 11-классников и их родителей, так и для учителей. Все оттенки эмоций увидела Елена Витко (видео).





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