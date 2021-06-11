Источник материала: БT

Передвижной музей "Поезд Победы" прибыл сегодня в Минск. Проект реализуется Белорусской железной дорогой и железной дорогой России. Это уникальная выставка, посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны. 12 вагонов и 9 из них - экспозиционные. У каждого своя тематика - начало войны, оборона Брестской крепости, содержание в концлагерях и, конечно же, Победа! Музей полностью интерактивный. Для каждой зоны экспозиции написана своя музыка. На входе выдают аудиогид. Рассказ ведется от лица героини - юной машинистки Лидии, которая олицетворяет судьбы народа.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Вы знаете, весь маршрут прошел молча. И внутри как будто экзамен сдавал. Это очень важно увидеть. Потому что мы в какой-то момент начали отвечать на вопрос, что это было, но не отвечали на вопрос почему. Молодому поколению нужно давать ответ на вопрос, почему независимость, почему суверенитет, почему мы должны чтить память?

Иван Синельщиков, ветеран Великой Отечественной войны:

И Ладога показана, и другие места натурально, блокада Ленинграда хорошо выражена. Я считаю, что не надо никаких лекций, вот привести молодежь, чтобы они посмотрели войну в натуре.До конца недели поезд будет находиться в Минске, далее экспозиция отправится по городам Беларуси. В Оршу, Витебск, Полоцк, Гродно. Показ завершится в Могилеве - в день освобождение города от немецко-фашистских захватчиков.





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