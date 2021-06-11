|
В Беларуси собираются сделать безвозмездным донорство крови
11.06.2021 16:55 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Палате представителей вынесен на обсуждение законопроект «Об изменении законов по вопросам донорства крови и ее компонентов», согласно которому донорство крови может стать безвозмездным.
Об этом сообщила председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Людмила Макарина-Кибак.
Она пояснила, что инициатива о неоплачиваемом донорстве является депутатской, поэтому они планируют продолжить работать над ней в Палате представителей. Макарина-Кибак озвучила, чем белорусские депутаты обосновывают данное предложение:
«Мы предлагаем сделать его таковым по той причине, что общество может считаться гражданским, только если каждый человек считает своим долгом помочь другому, кто в этом нуждается. И мы прекрасно понимаем, что если кому-то нужна кровь, значит, мы должны безвозмездно помочь».
В планах - полный переход Беларуси на безвозмездное донорство. При этом отмечается, что гражданам, которые сдадут кровь, компенсируют расходы на питание для восстановления после процедуры.
«Иными словами, они не получают выгоды, но и не несут финансовых затрат», -
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Палате представителей вынесен на обсуждение законопроект «Об изменении законов по вопросам донорства крови и ее компонентов», согласно которому донорство...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)