В Беларуси собираются сделать безвозмездным донорство крови

В Палате представителей вынесен на обсуждение законопроект «Об изменении законов по вопросам донорства крови и ее компонентов», согласно которому донорство крови может стать безвозмездным.

Об этом сообщила председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Людмила Макарина-Кибак.

Она пояснила, что инициатива о неоплачиваемом донорстве является депутатской, поэтому они планируют продолжить работать над ней в Палате представителей. Макарина-Кибак озвучила, чем белорусские депутаты обосновывают данное предложение:

«Мы предлагаем сделать его таковым по той причине, что общество может считаться гражданским, только если каждый человек считает своим долгом помочь другому, кто в этом нуждается. И мы прекрасно понимаем, что если кому-то нужна кровь, значит, мы должны безвозмездно помочь».

В планах - полный переход Беларуси на безвозмездное донорство. При этом отмечается, что гражданам, которые сдадут кровь, компенсируют расходы на питание для восстановления после процедуры.