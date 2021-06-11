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Дорогами войны: передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Минск – видео

11.06.2021 17:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Создатели передвижной экспозиции обещают такой эффект присутствия, которого нет ни в одном стационарном музее о Великой Отечественной войне. "Поезд Победы" буквально погружает посетителя в события того времени. Маршрут – это переход из одного вагона в другой. Годы до начала войны – Великая Отечественная – и долгожданная Победа.

Из 12 вагонов девять – экспозиционные. Вместо окон – экраны с видео, переснятым по хронике военных лет. И ощущение, что ты видишь реальную картинку за окном. По всему маршруту посетителей сопровождает аудиогид.

"Проект иммерсивный, он уникальный тем, что посетитель оказывается внутри экспозиции. И может трогать предметы. Слушать аудиорассказ машинистки Лидии, это собирательный образ, который создан на основании историй реальных женщин, которые работали на железной дороге в годы войны", – рассказывает координатор команды "Невский баталист" Маргарита Попова.

Чтобы добиться эффекта присутствия, создатели экспозиции задействовали звуковые эффекты, многочисленные проекторы и экраны высокой четкости. Театральный свет, голограммы, датчики присутствия, фотообои. А еще сотни фигур. Причем почти у всех есть реальные прототипы. Создавали скульптуры по фото военных лет. Реалистичности добавляют и предметы быта, реквизит. К примеру, оружие того времени, солдатская форма.

"У меня просто нет слов. Я считаю, что и лекций не надо о войне. Надо молодых людей сюда привести, чтобы они просто посмотрели. Война в натуре. Кто не слышал о войне, он здесь все поймет", – убежден ветеран Великой Отечественной войны Иван Синельщиков.

История "Поезда Победы"

Проект "Поезд Победы" – социальный. С этой экспозицией только в российских городах познакомились уже более 90 тыс. человек. Как предполагают в БЖД, в Беларуси посмотреть уникальную выставку сможет порядка 15 тыс. человек. Правда, только по пригласительным билетам, уж очень сильный ажиотаж вызвал "Поезд Победы". 

В Минске на железнодорожном вокзале выставка пробудет три дня. После состав отправится в Оршу, где пробудет с 14 по 15 июня, 16–17 июня его увидят жители Витебска, после состав остановится в Полоцке, а 19–20 числа он будет доступен для жителей Гродно. Особое место в маршруте с 21 по 24 июня займет Брест, гомельчане смогут побывать в музее 25–26 июня, а завершится показ экспозиции в Могилеве 27–28 июня.

На сайте проекта поездпобеды.рф оценить экспозицию можно онлайн.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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