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В эти минуты в столице Национального фестиваля белорусской песни и поэзии - в Молодечно - проходит конкурс молодых исполнителей, имена которых озвучат вечером на церемонии торжественного открытия форума в Летнем амфитеатре. Пока город превратился в веселую ярмарку, которая собрала музыкальные коллективы и народных мастеров со всех уголков Беларуси. Приветствие участникам фестиваля направил Президент Александр Лукашенко.

В рамках фестиваля проходят выставки и мастер-классы, концерты и встречи с творческими гостями форума. В программе также парад духовых оркестров, участники которого специально съехались в Молодечно из разных городов нашей страны.





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