ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На Национальном фестивале белорусской песни и поэзии "Молодечно-2021" проходит конкурс молодых исполнителей

11.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В эти минуты в столице Национального фестиваля белорусской песни и поэзии - в Молодечно - проходит конкурс молодых исполнителей, имена которых озвучат вечером на церемонии торжественного открытия форума в Летнем амфитеатре. Пока город превратился в веселую ярмарку, которая собрала музыкальные коллективы и народных мастеров со всех уголков Беларуси. Приветствие участникам фестиваля направил Президент Александр Лукашенко.

В рамках фестиваля проходят выставки и мастер-классы, концерты и встречи с творческими гостями форума. В программе также парад духовых оркестров, участники которого специально съехались в Молодечно из разных городов нашей страны.


Читайте также:



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эти минуты в столице Национального фестиваля белорусской песни и поэзии - в Молодечно - проходит конкурс молодых исполнителей, имена которых озвучат вечером на...
 
Новости дня
Новости общества
 
Дорогами войны: передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Минск – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by