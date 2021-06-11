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На Национальном фестивале белорусской песни и поэзии "Молодечно-2021" проходит конкурс молодых исполнителей
11.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В эти минуты в столице Национального фестиваля белорусской песни и поэзии - в Молодечно - проходит конкурс молодых исполнителей, имена которых озвучат вечером на церемонии торжественного открытия форума в Летнем амфитеатре. Пока город превратился в веселую ярмарку, которая собрала музыкальные коллективы и народных мастеров со всех уголков Беларуси. Приветствие участникам фестиваля направил Президент Александр Лукашенко.
В рамках фестиваля проходят выставки и мастер-классы, концерты и встречи с творческими гостями форума. В программе также парад духовых оркестров, участники которого специально съехались в Молодечно из разных городов нашей страны.
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На Национальном фестивале белорусской песни и поэзии "Молодечно-2021" проходит конкурс молодых исполнителей
В эти минуты в столице Национального фестиваля белорусской песни и поэзии - в Молодечно - проходит конкурс молодых исполнителей, имена которых озвучат вечером на...
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