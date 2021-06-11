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Прогноз погоды на 12 июня
11.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ночью погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы и фронтального раздела.
12 июня в отдельных районах республики ожидаются грозы.
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Ночью погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы и фронтального раздела. ...
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