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Теплые и дождливые выходные в Минске и области
11.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Теплые выходные ждут минчан и жителей области. Столбики термометров поднимутся до 24 со знаком плюс. При этом синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы.
В начале следующей недели в столице сохранится теплая, но дождливая погода. Воздух прогреется до +21.
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Теплые выходные ждут минчан и жителей области. Столбики термометров поднимутся до 24 со знаком плюс. При этом синоптики прогнозируют кратковременные дожди,...
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