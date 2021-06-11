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Стартовал Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Молодечно-2021"
11.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Национальный фестиваль песни и поэзии стартовал в Молодечно! Хотя официальное открытие форума традиционно запланировано на вечер, с утра в городе царит праздничная атмосфера. Пока центральным событием стал конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни - он продолжается и сейчас. Прослушивание финалистов проходит на сцене концертного зала Молодечненского дворца культуры в сопровождении Национального академического концертного оркестра под руководством Михаила Финберга. В финальном этапе конкурса участвуют 20 молодых вокалистов из всех уголков Беларуси. Имена лучших озвучат на торжественной церемонии открытия фестиваля. Пока интрига сохраняется.
В программе также встречи с известными белорусскими композиторами и исполнителями, концерт творческих коллективов Молодечна. Через несколько часов на центральной площади города пройдет парад духовых оркестров. О подробностях праздника в Молодечно - в следующих выпусках новостей.
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Национальный фестиваль песни и поэзии стартовал в Молодечно! Хотя официальное открытие форума традиционно запланировано на вечер, с утра в городе царит...
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