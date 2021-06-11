ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ОСВОД круглосуточно контролирует пляжи и прибрежные зоны

11.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Круглосуточный контроль на водоемах центрального региона. Такой режим работы у сотрудников ОСВОДа - мера вынужденная, ведь с началом купального сезона и установлением теплой погоды участились случаи чрезвычайных происшествий на воде. К сожалению, среди жертв есть и дети. Поэтому специалисты настойчиво рекомендуют взрослым не оставлять несовершеннолетних без присмотра на пляжах, выполнять простые меры безопасности, купаться  исключительно в разрешенных местах. Чтобы помощь пришла вовремя, на спасательных станциях дежурят водолазы и медработники. Илья Цветков - о безопасности на воде. (видео)


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Круглосуточный контроль на водоемах центрального региона. Такой режим работы у сотрудников ОСВОДа - мера вынужденная, ведь с началом купального сезона и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Минюст рассказал о корректировке Гражданского кодекса. Что изменится для предприятий и граждан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by