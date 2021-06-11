ОСВОД круглосуточно контролирует пляжи и прибрежные зоны

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Круглосуточный контроль на водоемах центрального региона. Такой режим работы у сотрудников ОСВОДа - мера вынужденная, ведь с началом купального сезона и установлением теплой погоды участились случаи чрезвычайных происшествий на воде. К сожалению, среди жертв есть и дети. Поэтому специалисты настойчиво рекомендуют взрослым не оставлять несовершеннолетних без присмотра на пляжах, выполнять простые меры безопасности, купаться исключительно в разрешенных местах. Чтобы помощь пришла вовремя, на спасательных станциях дежурят водолазы и медработники. Илья Цветков - о безопасности на воде. (видео)





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