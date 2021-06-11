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Беларусь имеет право самостоятельно выстраивать пути развития

11.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Демократия, которая направлена на уничтожение белорусской экономики. Похоже коллективный Запад здесь ничего не смущает. Ничего оригинальнее, чем нарастить санкционное давление западные политики не придумали. Каковы последствия - они как раз и прекрасно понимают. Страдают крупные предприятия, за которыми стоят сотни и тысячи простых белорусских семей. Для чего это делается - (благо) сами белорусы понимают. Хаос, социальная напряженность и голодные забастовки. Вывести людей на улицы любой ценой - такую задачу ради очередной подачки хозяев должна отработать "госпожа кухарка" со своими подельниками. 

Очевидно, что про самих белорусов в этой политической игре вспоминают лишь в контексте "пушечного мяса". Молча смотреть на это, мягко говоря, безобразие простые белорусы, депутаты и сенаторы уж точно не готовы.

Денис Михасев, депутат Могилевского районного Совета депутатов:

Целый ряд государств активно способствует дестабилизации обстановки в Республике Беларусь. Складывается впечатление, что под видом санкций хотят просто разрушить все, что создавалось годами нашими дедами и прадедами, уничтожить нашу суверенную страну. Мы призываем мировое сообщество выступить против любых посягательств на наше право самостоятельно выстраивать пути развития Беларуси, проявить солидарность с нашей страной, а также вернуться к ответственному и конструктивному взаимодействию во имя мира, добра и процветания.


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Демократия, которая направлена на уничтожение белорусской экономики. Похоже коллективный Запад здесь ничего не смущает. Ничего оригинальнее, чем нарастить...
 
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