Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. Сначала может показаться, что на перроне стоит вполне себе обычный поезд из плацкартных и купейных вагонов. Внутри состава – пассажиры и проводники, которые проверяют билеты и разносят чай.

Но стоит только самому войти в вагон – и понимаешь: как на машине времени совершаешь путешествие во времени. Многие так и называют этот необычный состав – "машина времени".

Машина военного времени

Журналистам разрешили прогуляться по уникальному составу до начала торжественной церемонии открытия выставки.

В каждом выставочном вагоне – всего их девять – совершенно разные инсталляции. Есть, к примеру, санитарный состав, где работали сотрудники медслужбы.

© Sputnik Экспозиция "Санитарный поезд"

Есть и товарный вагон, в которых немцы перевозили военнопленных, отправляли в концлагеря. Сцены допроса, различные орудия пыток. Как правило, это была дорога в один конец. Эмоционально тяжелая часть экспозиции, потому выставку рекомендуют посещать только детям старше 12 лет.

© Sputnik Выставку рекомендуют посещать только детям старше 12 лет

В этом году добавили и еще один вагон – про подвиг защитников Брестской крепости. Он посвящен участникам обороны, солдатам и командирам, а также женам и детям – членам семей военнослужащих, которые приняли первый удар захватчиков на себя.

Добиться эффекта присутствия

Как отмечают создатели проекта, "Поезд Победы" – это единственная в своем роде интерактивная экспозиция, основанная на "эффекте присутствия". И добиться этого было не так просто.

© Sputnik "Поезд Победы" – это единственная такая интерактивная экспозиция

"Огромная команда работала над созданием экспозиции. Одни делали предметы, фигуры, макеты. Другие оформляли контент – аудиогид, видеоконтент на мониторах, вибрацию пола и запахи, которые погружают посетителя в атмосферу военного поезда", – рассказывает координатор команды "Невский баталист" Маргарита Попова.

По ее словам, при всей особенности и сложности изготовления на создание экспозиции было потрачено 2,5 месяца.

"Причем все костюмы, которые надеты на макеты, настоящие. Находили их в самых разных регионах, в коллекциях. Некоторые предметы – реплики", – отметила Попова.

Эффект присутствия создают и VR-очки, которые расположены в броневагоне, экраны с хроникой. Некоторые видеокадры пришлось переснимать либо делать цветными, чтобы погрузить посетителя в атмосферу того времени.

"Очень выразительные глаза у манекенов солдат, пленных. Прям за душу берет", – сказала одна из посетительниц выставки.

© Sputnik При помощи манекенов попытались воссоздать дух того времени

А манекены здесь непростые. Почти у всех – есть реальные прототипы. Создавали их по фото военного времени, чтобы показать те лица, кто завоевывал победу.

"Вот так нужно учить молодежь истории войны. Здесь столько всяких технических примочек, что детям точно будет интересно узнавать о войне", – сказала другая посетительница.

© Sputnik В составе есть специальный аудиогид

Реальные истории

Не потеряться в большом количестве экспонатов и реквизита помогает аудиогид.

"Аудиогид Лидия – собирательный образ того поколения. А судьба девушки – судьба всей страны. В ходе экскурсии Лидия делится своими воспоминаниями, историей семьи. И это правдивая история", – рассказал один из волонтеров проекта "Поезд Победы".

© Sputnik Посетители внутри поезда имеют возможность потрогать предметы

Прообразом героини стал реальный человек – Елена Чухнюк, машинист локомотивного депо в Гомеле, она водила в годы войны эшелоны с боеприпасами к линии фронта.

Иммерсивный проект

"Проект иммерсивный, уникален тем, что посетители оказываются внутри поезда, имея возможность потрогать предметы, услышать аудиорассказ. Здесь показана жизнь Советского Союза и его граждан, отражена война через призму железной дороги", – отметила координатор команды "Невский баталист" Маргарита Попова.

"Мы помним, кто принес Победу"

Минск стал первым зарубежным городом, где встречали "Поезд Победы".

Встречали торжественно, пригласили высокопоставленных чиновников, а также ветеранов Великой Отечественной войны. Им непросто было прийти. По состоянию здоровья, признавались они сами. Но такое событие, говорят, пропустить не могли.

© Sputnik "Поезд Победы" пробудет в Минске до конца недели

"Мы помним, кто принес победу – советские войска. Миллионы фашистов были уничтожены на советско-германском фронте. Все командные пункты, начиная от дивизионных, корпусных и ставки Верховного командования, были разгромлены нами. Победа была за нами, победа будет всегда за теми, кто сражается за правду", – заявил во время торжественной церемонии открытия выставки ветеран Великой Отечественной войны Виктор Костко.

Церемония открытия выставки хоть и затянулась, но говорили ведь о важном.

"Мы потеряли каждого третьего, и никогда не забудем этого. Сегодня наш священный долг – сохранить историческую правду, память о Победе над нацизмом и передать ее будущим поколениям. Правда заключается именно в том, что народы СССР внесли решающий вклад в разгром фашизма и спасли мир от коричневой чумы, чтобы ни говорили нынешние ревизионисты от истории", – подчеркнул замглавы Администрации президента Беларуси Игорь Луцкий.

© Sputnik Посетителей музея ждет необычный прием

По словам заместителя министра науки и высшего образования России Натальи Бочаровой, "та страна, которая была единой общностью и освободила весь мир от фашизма, помнит свою историю и всегда ее будет помнить".

По ее мнению, современные технологии позволяют придумать историю, "это сейчас делается очень легко и просто".

"Но главное – это истина, которая есть, которую пронес каждый ветеран в своем сердце и донес до нас. Каждый человек, который не только воевал, но и работал, обеспечивая тыл и обороноспособность страны", – отметила замминистра науки и высшего образования РФ.

Первый рейс "Поезда Победы"

В свой первый рейс поезд отправился с Белорусского вокзала Москвы в октябре 2020 года. За это время экспозиции передвижного музея посетили более 90 тысяч человек в десятках городов России. Проект социальный. И главная задача – образовательная функция.

Время работы экспозиции – с 10:00 до 20:00.

"В одном вагоне могут находиться максимум десять посетителей, а время прослушивания аудиогида составляет пять минут, а общее время экскурсии – 45 минут", – рассказали организаторы проекта.

© Sputnik После Минска состав отправится по городам Беларуси

Представители Белоруской железной дороги уточнили, что антиковидные меры в стране еще не отменены. Потому проход в поезд-музей возможен только в масках. На входе в состав установили стойки с антисептиком. А посетить экспозицию можно только группами по пригласительным билетам.

В Минске поезд сделал остановку до конца недели. Всего же за 17 дней состав побывает в восьми городах Беларуси. Завершится показ экспозиции в Могилеве – 28 июня, в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.