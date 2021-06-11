Белорусский союз женщин обратился ко всем женским организациям мира в защиту справедливого отношения к белорусскому народу

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Белорусский союз женщин: "Мы требуем услышать голос нас, женщин, живущих в Беларуси и каждодневно своим трудом созидающих свою страну. Наш правдивый голос - это голос наших детей, чье будущее мы готовы отстаивать и защищать. Услышьте голос разума! Услышьте голос совести! У вас тоже есть семьи и дети. Мы не просим милости. Мы просто хотим спокойно жить и работать в своей стране под своим флагом и по своим законам. Попирая международное право, нас, наши семьи пытаются зажать в экономические тиски, тем самым насильно насаждая белорусскому народу иной путь развития", - говорится в обращении.



Председатель Белорусского союза женщин уверена, что любые попытки давления на Беларусь бесперспективны: "Они еще больше сплачивают нас и делают сильнее", - заявила Елена Богдан.

Обращение в защиту справедливого отношения к белорусскому народу

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:



Знаете, наверное, не секрет, что все мы озабочены той ситуацией, которая развивается на внешних контурах нашей страны. И мне очень хочется, чтобы нас услышали женщины разных стран, что у нас есть дети, мы живем в мирной стране, которую мы строим 25 лет. И хотели, чтобы вы поддержали нас, женщин, в нашем стремлении быть самостоятельными. Защитить наши семьи, защитить наших детей, защитить тех людей, которым сегодня нужна помощь. И остановить эти абсолютно без здравого смысла действия своих политиков, потому что сегодня они это делают с нашей страной, а завтра они это сделают с вашими странами.