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Белорусы: Мы не будем молча смотреть на безобразие Запада
11.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Демократия, которая направлена на уничтожение белорусской экономики. Нонсенс. Но, похоже, коллективный Запад здесь ничего не смущает. Ничего оригинальнее, чем нарастить санкционное давление европейские политики придумать не могут, прекрасно осознавая последствия! Пострадают крупные предприятия, пострадают и люди. Хаос, социальная напряженность и "голодные" забастовки! Вывести людей на улицы любой ценой - такую задачу (ради очередной подачки хозяев) должна отработать "госпожа кухарка" со своими подельниками.
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Демократия, которая направлена на уничтожение белорусской экономики. Нонсенс. Но, похоже, коллективный Запад здесь ничего не смущает. Ничего оригинальнее, чем...
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