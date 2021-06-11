В. Андрейченко о действиях Запада: Это циничное и подлое вмешательство во внутренние дела Беларуси

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Беларусь стала мишенью массированной информационной агрессии. Та политика, которую сейчас ведут в отношении нас некоторые европейские государства, контрпродуктивна и необоснованна. Такие подходы недобросовестных политиков возмущают и народных избранников, и общественность. Депутаты всех уровней и сенаторы призывают к открытому и откровенному диалогу, а не к разрыву отношений (видео).