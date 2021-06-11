Депутат Ю. Осипов: Запад хочет разрушить нашу страну, разобщить наших людей, сделать нашу страну нищей

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Игорь Васильков, депутат Могилевского городского Совета депутатов:

Хотим обратиться ко всем жителям стран, которые не только нас окружают и граничат с нами, но и чуть дальше, чтобы они непредвзято относились к той ситуации, которая происходит у нас и под мнимой борьбой за демократию и прочие ценности не вели деструктивные диалоги в отношении нашей страны. Потому что все эти события, которые происходят под эгидой инициативы непонятных людей, с непонятными ценностями, с непонятными целями и тем менее понятными мыслями - они приводят только к тому, что страдают наши люди - не государство, а именно люди.

Юрий Осипов, депутат Вороновского сельского Совета депутатов:



Наша страна суверенная, наша страна мирная, стабильная, системно развивается. Запад хочет разрушить нашу страну, разобщить наших людей, сделать нашу страну нищей, чтобы не было ни народа, ни государства. Мы понимаем, что творится, нас не надо вводить в заблуждение. Мы знаем, куда мы идем, и знаем, чего хотим



