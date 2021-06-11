ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Депутат Ю. Осипов: Запад хочет разрушить нашу страну, разобщить наших людей, сделать нашу страну нищей

11.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Игорь Васильков, депутат Могилевского городского Совета депутатов: 

Хотим обратиться ко всем жителям стран, которые не только нас окружают и граничат с нами, но и чуть дальше, чтобы они непредвзято относились к той ситуации, которая происходит у нас и под мнимой борьбой за демократию и прочие ценности не вели деструктивные диалоги в отношении нашей страны. Потому что все эти события, которые происходят под эгидой инициативы непонятных людей, с непонятными ценностями, с непонятными целями и тем менее понятными мыслями - они приводят только к тому, что страдают наши люди - не государство, а именно люди.

Юрий Осипов, депутат Вороновского сельского Совета депутатов:
Наша страна суверенная, наша страна мирная, стабильная, системно развивается. Запад хочет разрушить нашу страну, разобщить наших людей, сделать нашу страну нищей, чтобы не было ни народа, ни государства. Мы понимаем, что творится, нас не надо вводить в заблуждение. Мы знаем, куда мы идем, и знаем, чего хотим

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игорь Васильков, депутат Могилевского городского Совета депутатов:  Хотим обратиться ко всем жителям стран, которые не только нас окружают и граничат с нами, но...
 
Новости дня
Новости общества
 
Кто делает промышленную "погоду" в "Великом камне", смотрите в проекте "Вопрос номер один"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by