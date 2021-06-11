|
Кто делает промышленную "погоду" в "Великом камне", смотрите в проекте "Вопрос номер один"
11.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Кто делает промышленную "погоду" в "Великом камне"? Повлияла ли на логистику антибелорусская риторика Запада? Так ли хороша наполненность парка резидентами? И зачем и без того льготной территории новые преференции? В проекте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто делает промышленную "погоду" в "Великом камне"? Повлияла ли на логистику антибелорусская риторика Запада? Так ли хороша наполненность парка резидентами? И зачем...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)