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В Беларуси будут наращивать электрификацию жилья

11.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Начинается промышленная эксплуатация первого энергоблока нашей АЭС. Шаг для страны значимый и ответственный. Но впереди еще много работы. С вводом двух энергоблоков БелАЭС наша страна получит стабильный, экологически чистый источник энергии, который позволит обеспечить около 40 % внутренних потребностей в электроэнергии. Кроме того, приобретем еще ряд экономических и бытовых плюсов.

Подробнее об этом поговорили с заместителем министра энергетики Михаилом Михадюком (видео).

 
 
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Начинается промышленная эксплуатация первого энергоблока нашей АЭС. Шаг для страны значимый и ответственный. Но впереди еще много работы. С вводом двух...
 
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