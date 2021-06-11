В Беларуси будут наращивать электрификацию жилья

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Начинается промышленная эксплуатация первого энергоблока нашей АЭС. Шаг для страны значимый и ответственный. Но впереди еще много работы. С вводом двух энергоблоков БелАЭС наша страна получит стабильный, экологически чистый источник энергии, который позволит обеспечить около 40 % внутренних потребностей в электроэнергии. Кроме того, приобретем еще ряд экономических и бытовых плюсов.



Подробнее об этом поговорили с заместителем министра энергетики Михаилом Михадюком (видео).