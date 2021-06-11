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Патриоты Беларуси завтра снова объединятся в республиканском автопробеге "За единую Беларусь!"
11.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Присоединиться к акции может каждый. Стартует автопробег из Могилева в 9:30 с парковки "Е-Сити". В Рогачевском районе в агрогородке Довск к колонне смогут присоединиться единомышленники. В Гомеле участников автопробега ждет экскурсия по дворцово-парковому комплексу Румянцевых - Паскевичей. А завершится автопробег возложением цветов к мемориальному комплексу "Красный Берег", построенному на месте детского концлагеря. Из 2 тысяч узников лагеря смерти выжить удалось лишь единицам.
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Присоединиться к акции может каждый. Стартует автопробег из Могилева в 9:30 с парковки "Е-Сити". В Рогачевском районе в агрогородке Довск к колонне смогут...
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