Источник материала: БT

Присоединиться к акции может каждый. Стартует автопробег из Могилева в 9:30 с парковки "Е-Сити". В Рогачевском районе в агрогородке Довск к колонне смогут присоединиться единомышленники. В Гомеле участников автопробега ждет экскурсия по дворцово-парковому комплексу Румянцевых - Паскевичей. А завершится автопробег возложением цветов к мемориальному комплексу "Красный Берег", построенному на месте детского концлагеря. Из 2 тысяч узников лагеря смерти выжить удалось лишь единицам.







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